information fournie par So Foot • 16/10/2021 à 23:02

Lyon prend le dessus sur Monaco

L'OL a remporté le choc princier face à Monaco ce samedi (2-0) grâce à des réalisations de Toko Ekambi et Denayer. Timides et maladroits en première période, les Gones s'en sont une nouvelle fois remis à Lucas Paquetá, auteur d'une entrée décisive dans le dernier quart d'heure. Et voilà l'OL provisoirement dans le top 5.

Olympique lyonnais 2-0 AS Monaco

Une domination lyonnaise stérile...

Deux semaines après un derby qui a laissé des traces sur le plan comptable, l'OL a repris sa marche en avant ce samedi à la maison en disposant d'une faible équipe de Monaco, qui restait pourtant sur trois victoires consécutives en championnat. Les Lyonnais ont dû attendre l'entrée en jeu de leurLucas Paquetá, venu éclairer cette rencontre d'une main de maître, moins de 24 heures après son retour sur le territoire français. Les Gones profitent de l'occasion pour se glisser dans le top 5 de notre belle Ligue 1.Devant les 50 000 spectateurs survoltés du Groupama Stadium, la partie met un temps fou à se débrider. Si Kévin Volland ne passe pas loin de lober involontairement Julian Pollersbeck, titulaire pour la première fois en Ligue 1, les Lyonnais maîtrisent globalement de faibles Monégasques. Mais les partenaires de Maxence Caqueret, décevant dans l'entrejeu, n'arrivent pas à conclure en première période, malgré une grosse pression avant la pause. Karl Toko Ekambi est le Gone le plus dangereux, mais il bute deux fois coup sur coup sur un Alexander Nübel attentif et auteur de deux parades décisives. De leurs côtés, Rayan Cherki peine à exister en pointe, en se contentant de quelques maigres opportunités mal exploitées, alors que Houssem Aouar négocie mal un quatre contre deux en envoyant sa frappe hors cadre. Privés d'Aurélien Tchouaméni, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com