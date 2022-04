Lyon peut remercier Tetê, sa nouvelle recrue venue d'Ukraine

Entré en jeu à la 78e minute ce dimanche contre Angers (3-2), Mateus Cardoso Lemos Martins dit "Tetê" n'a eu besoin que de quelques secondes lors de ses débuts en Ligue 1 pour éviter à Lyon un nouveaux faux pas. Et si c'était lui, l'invité surprise que l'OL attendait pour sauver sa saison ?

Une sacrée Tetê de mule

Brésil et Europe, cocktail lyonnais par excellence

Difficile de ne pas pouffer, ce jeudi, lorsque Jean-Michel Aulas annonçait saà propos de la Ligue Europa., déclarait le Président des neuvièmes de Ligue 1 à l'occasion de la présentation de sa recrue arrivée d'Ukraine, l'ailier brésilien Tetê.. Vu le scénario de ce match contre Angers, bloqué jusqu'à l'entrée en jeu du joueur qui appartient au Shakhtar Donetsk, difficile de donner tort à l'homme fort de l'OL tant Tetê s'est rapidement montré en mesure de tirer les Rhodaniens vers le haut.Car oui, pour l'instant l'exercice 2021-2022 de l'OL est tout de même bien décevant. Symbole d'une saison jamais vue sur le plan comptable depuis 25 ans, l'équipe de Bosz pourtant devant par deux fois au score, s'apprêtait à concéder un nouveau nul ce dimanche contre Angers, non sans afficher son habituelle capacité à se saborder dans ses temps faibles. Mais alors qu'il venait d'entrer en jeu sous les applaudissements du stade, Tetê a surgi pour sceller la victoire de l'OL sur son deuxième ballon. Un fait rare lui permettant ainsi de devenir le premier Lyonnais à marquer en moins de trois minutes sous ses nouvelles couleurs depuis 1973.De quoi rassurer ses nouveaux partenaires. Mais aussi se mettre dans la poche des supporters, lassés par leur équipe au point de faire grève une partie du match. Dans les tribunes, on pouvait liresur les banderoles des Bad Gones. Visiblement, Tetê n'est pas de ces starlettes et ceux qui auraient plutôt coché le nom d'un autre ailier du Shakhtar - au choix Manor Solomon ou David Neres -, auront du mal à ne pas l'adouber après cette première sortie.Mais le Brésilien a-t-il vraiment tout de l'homme providentiel ? Ses stats parlent pour lui. Même s'il n'avait plus joué depuis le 11 décembre dernier en raison de l'arrêt du championnat ukrainien, l'international espoir de 22 ans est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com