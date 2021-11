Lyon ne fait qu'une bouchée du PSG

Alors que le football a enfin repris ses droits après une semaine houleuse en coulisses, l'OL a dévoré le PSG au Groupama Stadium dans le choc de la D1 Arkéma (6-1). Rapidement dépassées et réduites à dix, les Parisiennes ont totalement sombré et laissent les Fenottes s'échapper en tête.

Olympique lyonnais féminines 6-1 Paris Saint-Germain féminines

Le PSG KO debout

Après une semaine chargée en émotions, le football féminin a enfin repris ses droits ce dimanche au Groupama Stadium pour le choc tant attendu entre l'OL et le PSG. Malheureusement pour le suspense, l'affiche a vite tourné court, tant les Lyonnaises ont été supérieures aux championnes de France, la tête ailleurs après quatre derniers jours intenses. Résultat, ça donne un score de tennis (6-1) et une première défaite salée pour Paris cette saison.Comme lors des dernières saisons, ce choc part tambour battant. De l'intensité, des gros duels et Grace Geyoro est déjà à terre. Dominées, les Parisiennes subissent la vitesse des Fenottes et de Melvine Malard, beaucoup plus rapide qu'Amanda Ilestedt. Mais la jeune Lyonnaise manque son face-à-face avec Votikova. De la vitesse, il en est aussi question chez Sandy Baltimore, lorsque l'internationale française est venue déposer un centre dans la surface de l'OL, sans que Diani ne puisse reprendre. Cette action de la 8minute sera la seule du côté du PSG en 45 minutes, tant les joueuses de Didier Ollé-Nicolle subissent.