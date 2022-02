Lyon, Monaco, OM, Rennes : ce qu'il faut retenir du tirage au sort des clubs français en C3 et C4

Il n'y a pas que la Ligue des champions dans la vie, il y a les autres compétitions européennes aussi. Ce vendredi midi, les quatre clubs français engagés en C3 et C4 ont découvert leur menu pour les huitièmes de finale à venir. En Ligue Europa, la rivalité franco-portugaise sera à l'honneur avec un FC Porto-Lyon et un Braga-Monaco. Dans la toute nouvelle Ligue Europa Conférence, l'OM ira se frotter au FC Bâle pendant que le Stade rennais poursuivra son histoire d'amour avec l'Angleterre en découvrant Leicester.

FC Porto-OL : les Dragons pour Lyon

Attention à ne surtout pas sous-estimer le FC Porto sur les bords du Rhône. Dans les faits, c'est tout simplement le 8de Ligue 1 qui s'apprête à rencontrer le leader absolu du championnat portugais. Le parcours desest même effrayant puisqu'ils sont toujours invaincus après 23 journées (20 succès, 2 nuls), alors que Sérgio Conceição a récemment égalé le record de victoires consécutives détenu par André Villas-Boas , sans parvenir à le battre à cause d'un nul sur la pelouse du Sporting, tenant du titre et dauphin du FCP. Le menu n'a en revanche pas été le même sur la scène européenne, avec une 3place dans le groupe de la mort de la Ligue des champions (Atlético de Madrid, Liverpool et AC Milan). Et donc un barrage corsé, mais remporté contre la Lazio (2-1, 2-2).Alors, comment rassurer les Gones ? En tout cas, pas avec l'historique entre les deux équipes. Lyon n'a jamais battu le FC Porto en quatre matchs (3 défaites, 1 nul) et on se souvient du quart de finale de Ligue des champions gagné par la bande à Mourinho, Maniche et Deco (2-0, 2-2) l'année du sacre de 2004. Aujourd'hui, les joueurs de l'époque sont à la retraite, mais les ouailles de Peter Bosz devront se méfier de Toni Martinez, Mehdi Taremi, Uribe, Ruben Semedo, Pepe et compagnie. La tâche s'annonce immense pour l'OL, qui se déplacera dans le mythiquele 9 mars (oui, le mercredi soir, en mode C1) et recevra à la maison une semaine plus tard. Un défi de taille contre le double vainqueur de la compétition (2003, 2011), mais également une mission pour le FC Coefficient UEFA, la France bénéficiant encore d'une petite avance sur le Portugal (57 081 contre 51 382). Cocorico !