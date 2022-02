Lyon mate Nice et ses ex

Remarquablement mordant, l'Olympique lyonnais a calmé les ardeurs de l'OGC Nice (2-0), qui restait pourtant sur une masterclass en Coupe de France. Une démonstration de force qui n'annonce pas nécessairement des lendemains qui chantent, mais qui a le mérite de relancer la machine rhodanienne vers son objectif annoncé : le podium.

Lyon 2-0 Nice

Anesthénice

Après avoir lâché les fauves sur l'OM en Coupe , Nice n'a cette fois ni réussi à renverser le score ni à assurer la note artistique. Très loin de là. Face à des Lyonnais concentrés, concernés et intenses, les Aiglons ont eu les ailes coupées dès l'entame, concédant finalement leur première défaite à l'extérieur en Ligue 1 depuis le 17 octobre. Un retour sur terre illico après une prestation majuscule, alors que l'Olympique lyonnais a retrouvé Lucas Paquetá, ses sensations en 4-2-3-1, et ne pointe plus qu'à cinq unités du podium.Il suffit parfois d'un tacle glissé pour délimiter son territoire et signifier qu'on n'est pas là pour blaguer. Celui de Thiago Mendes pour priver le revenant Amine Gouiri d'un face-à-face avec Anthony Lopes dès la première minute de jeu en est l'illustration. Et si les jeunes loups sont également au taquet, le lion ne peut que rugir. Habile du haut de ses 19 ans, Castello Lukeba force Justin Kluivert, pourtant sur un nuage en milieu de semaine , à toucher le ballon de la main dans sa surface. Sans hésiter, Benoît Millot indique le point de penalty (3). Walter Benítez ferme la porte à Moussa Dembélé, mais Lucas Paquetá a bien suivi. Pourtant, l'ouverture du score est retardée. En effet, le Brésilien était présent trop tôt dans la demi-lune.Cette fois, Dembélé ne pardonne pas, le long du petit filet (). Asphyxiés - et pas par les chants pro-Juninho descendant des travées du Parc OL - les Niçois sont vite au bord de…