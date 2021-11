Lyon-Marseille : la cible Dimitri Payet

Venu à Lyon pour croiser le fer avec son meilleur ennemi et donner de l'amour pendant 90 minutes, Dimitri Payet n'en a passé que deux sur le terrain... Avant de devoir rentrer à l'infirmerie, après avoir reçu une bouteille en plein sur le crâne. Une triste habitude pour le Réunionnais, qui symbolise malgré lui le bourbier actuel dans les tribunes de Ligue 1.

"Il est touché psychologiquement"

On s'en léchait déjà les babines : Dimitri Payet face à Lucas Paquetá, les deux meneurs de jeu des Olympiques à leurs sommets en ce moment, face à face au Parc OL ence dimanche soir. Mais d'étincelle, il n'y a pas eu, les deux virtuoses ayant à peine eu le temps de tâter le cuir avant que Ruddy Buquet ne soit obligé de mettre fin à la rencontre après moins de trois minutes de temps de jeu effectif. Juste le temps pour Payet de recevoir en pleine figure un bon 25 centilitres de Cristalline, alors qu'il s'apprêtait à tirer le premier coup de pied de coin de la rencontre. Le maître à jouer marseillais les aime, d'habitude, ces ambiances : ce n'est pas son premier Olympico, et il est même peut-être l'homme qui, aujourd'hui, représente le mieux l'esprit de cette affiche devenue si particulière. Rompu à ce mélange de rivalité sportive et de fierté entre deux des plus grosses métropoles du pays, il avait très bien senti l'animosité qui descendait des tribunes à son encontre et restait sur ses gardes au moment de se diriger vers le point de corner. Mais il ne s'attendait certainement pas à un choc aussi violent.Le 22 août dernier, à l'Allianz Riviera, c'était déjà lui qui avait été la victime de la bêtise niçoise. Dans le dos. Encore une fois alors qu'il ne regardait pas. Encore une fois au coin du terrain. Le même procédé, aussi triste que basique. Cette fois-là, sous le coup de la colère, le Réunionnais n'avait écouté que son instinct et avait mis le feu aux poudres en procédant à un retour à l'envoyeur. Ce qui, de toute évidence, n'avait rien d'une bonne idée. Ce coup-ci, si tant est que Payet n'avait pas retenu la leçon, la gravité de l'incident ne lui a même pas permis de riposter. Retourné aux vestiaires avec une couche de glace sur le crâne, il a dû se demander ce qu'il avait bien pu commettre pour mériter un tel Lire la suite de l'article sur SoFoot.com