Lyon, Marseille et Monaco peuvent viser haut en Ligue Europa

Ce jeudi soir, Lyon, Marseille et Monaco commencent leur campagne en Ligue Europa, une compétition parfois méprisée à côté de sa grande sœur, la Ligue des champions, mais parfaitement taillée pour les trois clubs français en lice cette saison. Le dernier carré, voire la victoire finale ne doivent plus être un rêve, mais une ambition assumée.

Une anomalie française

Il n'est pas toujours facile d'exister dans l'ombre d'une aînée a priori plus belle, assurément plus riche, et par conséquent plus attirante. Depuis sa naissance en 1971, plus de quinze ans après celle de sa grande sœur, pour remplacer la disparue Coupe des villes de foires, la Coupe de l'UEFA, devenue la Ligue Europa en 2009, tente de se faire une place sur l'échiquier du football européen. Personne ne frissonne à l'écoute de sa petite musique (il faut dire que l'hymne a changé trois fois en moins de dix ans), son trophée n'a pas de grandes oreilles, les grandes stars du foot n'en rêvent pas la nuit... Et alors ? Après une multitude de tours préliminaires et de barrages estivaux, la phase de poules de la cuvée 2021-2022 de la fameuse C3 débute cette semaine, avec un plateau réduit à 32 équipes (merci la Ligue Europa Conférence), des groupes excitants à souhait et des affiches souvent inédites (pas d'énièmes Barça-Bayern ou Real-Inter au programme, soyez rassurés). Moins de six mois après avoir rejeté en bloc l'horrible Superligue, il serait dommage de sous-estimer une compétition plus belle qu'on ne le croit. Surtout que les trois clubs français engagés (Lyon, Marseille et Monaco) semblent taillés pour exister dans cette cour des moins grands.Il serait temps, à vrai dire, de voir la France placer un club au palmarès de cette Ligue Europa pour la première fois de l'histoire du tournoi. Pour un pays qui compte deux coupes d'Europe à son actif, dont la dernière remonte au siècle dernier dans une compétition disparue (la C2 du PSG en 1996), cela devrait même être une priorité. Depuis le début des années 2000, la Turquie (Galatasaray), les Pays-Bas (Feyenoord), le Portugal (FC Porto), la Russie (CSKA, Zénith) et même l'Ukraine (Shakhtar) ont eu droit à leur(s) moment(s) de gloire, alors que le trophée est désormais trusté par les clubs anglais et espagnols depuis une décennie. La preuve que la C3 continue de gagner ses lettres de noblesse, au point de motiver quelques noms prestigieux à viser le sacre (Manchester United, l'Inter, Liverpool, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com