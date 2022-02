Lyon-Lille : Maxence Caqueret prêt à confirmer les promesses

Lyon n'a plus gagné à domicile face à Lille en championnat depuis octobre 2014. Pour enfin mettre fin à cette série noire, l'OL dispose d'un atout de choix : la forme merveilleuse de Maxence Caqueret. Le jeune milieu de terrain marche sur l'eau et ses adversaires depuis le début d'année.

Lyon Lille le 27/02/2022 à 20:45 Diffusion sur

Guimarães, miettes et Bleus

Les souvenirs de l'été 2020 n'ont pas disparu, les promesses non plus. À cette époque où la Covid-19 était encore la préoccupation numéro un d'un monde partant à la dérive, Maxence Caqueret, 20 ans, s'était présenté à l'Europe du foot en brillant lors duà Lisbonne face à la Juventus ou encore Manchester City. Et maintenant ? Après dix-huit mois passés à souffler le chaud et le froid, le Gone de cœur a mis derrière lui son début de saison décevant, pour ne pas dire catastrophique, pour se ressourcer et rappeler que l'été lisboète n'était pas seulement une parenthèse enchantée. Depuis le début de l'année 2022, Caqueret, qui a récemment fêté ses 22 piges, domine son sujet, c'est-à-dire l'entrejeu, et fait de nouveau le bonheur de l'Olympique lyonnais, dont il est un des tout meilleurs éléments.La forme du milieu de terrain aux cheveux laqués a quasiment fait oublier le départ précipité de Bruno Guimarães pour Newcastle. Oui, Tanguy Ndombele a posé ses valises entre Rhône et Saône entre-temps, mais, à l'image du match à Lens le week-end passé (1-1) , c'est bien Caqueret le boss…