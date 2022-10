Lyon-Lille : Laurent Blanc immaculé

Sous l'eau pendant la première période, les Lyonnais sont revenus des vestiaires requinqués et bien plus entreprenants, ce dimanche soir contre le LOSC (victoire 1-0). Et cela grâce à un ajustement tactique de Laurent Blanc, qui a montré qu'il savait toujours coacher.

Le bon ajustement

Il n'a donc pas oublié comment on ajustait une équipe à la mi-temps. Six ans après avoir quitté notre beau championnat, on pouvait légitimement se demander où en étaient les capacités de coaching de Laurent Blanc. Et il a parfaitement répondu ce dimanche en battant Lille (1-0) . Pourtant, la première période a davantage montré que l'ex-technicien du PSG était en train de se faire marcher dessus par Paulo Fonseca. À la tête d'un LOSC qui sortait d'une série de trois succès consécutifs, le coach portugais a aligné son traditionnel 4-2-3-1. Un milieu dense qui a facilement étouffé l'entrejeu lyonnais, lequel n'a jamais su se défaire du pressing nordiste. Aucune occasion, Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette sevrés de ballons, des passes latérales ou vers l'arrière : le trio Aouar-Caqueret-Mendes ne marchait pas et Lyon se noyait. Heureux de voir le lob de Jonathan David heurter la barre, les Rhodaniens regagnaient les vestiaires en détresse respiratoire.Mais la pause a été absolument cruciale pour le match de l'OL avec l'entrée de Johann Lepenant , qui a remplacé un Damien Da Silva peut-être un peu court pour disputer plus de 45 minutes. C'est ce changement qui a chamboulé le scénario de la rencontre. Laurent Blanc a opté pour un 4-4-2 losange en gardant Thiago Mendes en sentinelle, plutôt que de le reculer en défense centrale où il évoluait sous les ordres de Peter Bosz ., détaillait Blanc pour Prime Video après la rencontre. Passés en surnombre au milieu, les Rhodaniens ont maîtrisé la possession., a de son côté expliqué Anthony Lopes au même micro. Laurent Blanc a donc répond à Paulo Fonseca, dont les changements n'ont pas permis aux Dogues de reprendre l'avantage dans la domination.