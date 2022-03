Lyon-Lille et l'arbitrage qui cache la forêt

L'égalisation refusée à Lucas Paquetá ce dimanche soir lors du match Lyon et Lille a permis aux Lyonnais de se réfugier derrière un fait de jeu pour ne pas évoquer les autres lacunes affichées par les Gones sur le terrain. Surtout, cette énième polémique est une occasion de s'attaquer aux arbitres, sans jamais prendre en compte la transformation de la profession depuis l'intronisation de la VAR ni proposer des solutions concrètes pour faciliter l'évolution de l'arbitrage français.

Les arbitres 2.0

Puisque ce week-end n'a pas été le plus stimulant de cette agréable saison de Ligue 1 et que l'affiche du dimanche soir entre Lyon et Lille a été décevante, les débats sur l'arbitrage ont trouvé une place centrale en ce début de semaine. Au cœur des discussions, l'imbroglio autour de l'égalisation refusée à Lucas Paquetá à la 86minute de cette rencontre entre l'OL et le LOSC. La conséquence d'un long moment de flottement — une habitude depuis l'intronisation de la VAR — à la suite de la décision de M. Turpin d'accorder dans un premier temps le but au Brésilien, dont le pressing intense avait poussé le gardien Leo Jardim à l'erreur sur son dégagement. Puis, l'assistance vidéo est venue semer le trouble, brouillant les pistes et l'esprit de l'arbitre principal, suspendu aux images et aux multiples ralentis. Celui-ci a finalement décidé de siffler une faute de Paquetá contre Jardim, ou plutôt un excès d'engagement du milieu de terrain rhodanien, provoquant ainsi l'ire des Lyonnais et des sous-entendus nauséabonds, pour ne pas dire complotistes, rappelant que M. Turpin s'était déjà distingué plus tôt dans la saison en accordant un penalty très généreux à Neymar lors de PSG-Lyon . Les pleurnicheries incessantes et les théories fumeuses ne peuvent pourtant pas contribuer à une évolution de l'arbitrage français. C'est même tout le contraire.La direction technique de l'arbitrage (DTA) s'est réunie au lendemain du match, et Pascal Garibian, le patron des arbitres en France, a apporté des éclaircissements dans la presse , précisant que ledans. En cause, un problème d'images :