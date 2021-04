Lyon, le bal des illusions

Vaincu à domicile par Lille après avoir pris deux buts d'avance dans la rencontre, l'OL a pris un énorme coup sur la tête dans la course à la Ligue des champions. Pire encore : en l'espace de quatre jours, les Gones viennent peut-être de dire adieu à leurs ambitions de fin de saison. La médaille en chocolat ne serait-elle pas pour Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia ?

Caqueret : "On n'a pas le droit"

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça veut dire beaucoup. Depuis la tribune où il purge sa suspension et observe attentivement la rencontre entre son OL et le leader lillois, Rudi Garcia n'est pas dupe. La passe en retrait fébrile de Lucas Paquetá sanctionnée d'un but, en l'occurrence l'égalisation lilloise de Jonathan David, remet les compteurs à zéro et installe le doute chez une équipe qui avait deux buts d'avance moins d'une heure plus tôt. Ni une ni deux, l'ancien entraîneur de l'AS Rome n'hésite pas et remplace son milieu de terrain par son compatriote Bruno Guimarães. Sur le chemin du banc de touche, Paqueta a le temps de cogiter. Puis, du bord du terrain, il a vu la suite. Il a vu Lyon craquer mentalement devant les papas lillois. La fin des rêves d'Hexagoal pour l'OL, qui aura vu ses grandes ambitions prendre du plomb dans l'aile en l'espace de quatre jours.À vrai dire, le but victorieux de Burak Y?lmaz au Groupama Stadium n'est que le coup de grâce au bout d'une semaine noire pour Lyon, expulsé de la Coupe de France par Monaco à la maison ce mercredi. Ce dimanche soir comme face aux gars de la Principauté, l'OL s'est rendu compte qu'il avait l'étoffe d'un des meilleurs clubs du championnat de France, mais qu'il n'était pas le meilleur en fin de compte. Contre Monaco, Maxwel Cornet, Marcelo et Maxence Caqueret avaient joué de malchance en touchant les montants. Avant d'assister à la punition d'un Monaco réaliste, voire même clinique (16 tirs à 6). Ce dimanches soir, on aurait pu croire que Lyon avait retenu la leçon, surtout quand Islam Slimani et le malheureux José Fonte avaient permis aux locaux de prendre deux buts d'avance au tableau d'affichage. Il y avait cette tentation de croire à un coup de force de la bande de Garcia, finalement plombée par une équipe plus forte mentalement et tactiquement.