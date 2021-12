Lyon lâche encore des points contre Metz

Olympique lyonnais 1-1 FC Metz

Fin d'année en carton pour Lyon.Entre les tracas causés par ses supporters et les résultats sportifs décevants, l'Olympique lyonnais avait une bonne occasion de boucler 2021 sur une note positive ce mercredi soir. Raté, malgré une nette domination (76% de possession de balle, 18 tirs à 6, 13 corners à 2), les Gones ont concédé un nouveau match nul face à Metz (1-1) et stagnent à une inquiétante treizième place en Ligue 1 à mi-parcours. Inquiétant, le mot est également adéquat pour décrire la première période lyonnaise ce soir, incapables de faire la différence face à des Messins en place et privés d'un but d'entrée de jeu pour un hors-jeu de quelques millimètres d'Opa Nguette (2).

⚽ BUUUUT DE L' @OL ?️ Castello Lukeba⏱️ 57'? 5e match et 1er but en @Ligue1UberEats pour le jeune défenseur de l' #OL ! #OLFCM Le but est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 ? https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/Z3M6l8XrQA

— Free Ligue 1 (@FreeLigue1) December 22, 2021Il faut finalement attendre la seconde période et un triple changement à la pause de Peter Bosz pour assister enfin à du mouvement,…