Lyon : l'humilité, c'est maintenant

Dominateur pendant une demi-heure face à West Ham puis incapable de réagir correctement à l'ouverture du score londonienne, l'Olympique lyonnais a montré son visage de Ligue 1 pour la première fois sur la scène européenne en 2021-2022. Plus qu'acter la fin du passage de Peter Bosz dans le club rhodanien, l'OL va devoir se regarder dans le miroir et assumer qui il a été toute la saison, à savoir une équipe quelconque du championnat de France.

Pas assez tueur

Le show était pourtant lancé à toute berzingue. Dans un Groupama Stadium chauffé à blanc par son speaker au milieu des flammes dans une ambiance en son et lumière, les supporters lyonnais attendaient cette rencontre face à West Ham United comme une oasis au milieu d'un désert. Dixième de Ligue 1, l'OL pensait oublier un quotidien morose pour s'offrir une nuit de rêve. Mais c'est bel et bien la réalité qu'ont dû affronter les Gones ce jeudi soir. À la soixante-sixième minute de jeu, les premiers spectateurs de l'outil connecté ont quitté les lieux et littéralement abandonné leur équipe. Un ras-le-bol populaire, couronné par d'abondants sifflets pour saluer la fin d'un match que Lyon n'aura finalement joué que trente petites minutes. Mais à la vue de la saison lyonnaise, est-il vraiment surprenant de se faire torpiller par le 6de Premier League ? Malheureusement, non.Par la suite, les chants incessants du parcage desont remplacé la clameur lyonnaise. Un temps actif sur le front de l'attaque, Karl Toko Ekambi a finalement été muselé par un Issa Diop viril mais correct (22). Doucement mais sûrement, West Ham a logiquement pris le dessus. À la moitié de la première période, Lyon avait tiré trois fois au but sans jamais cadrer pendant que le collectif anglais avait obligé Julian Pollersbeck à un arrêt sur sa seule tentative. Après le troisième but de la partie signé Jarrod Bowen amené en seulement trois passes (3-0 à la 48...), West Ham avait cadré les deux tiers de ses tentatives (4 sur 6) pendant que Lyon galérait avec un ratio toujours aussi médiocre. Faut-il moquer Pollersbeck pour son incapacité à garder sa cage inviolée au moment de pallier la blessure d'Anthony Lopes, comme certains supporters présents en tribune ont pu le faire plusieurs fois (57, 93) ? Certainement pas. Ce jeudi, Lyon a tout simplement dû constater l'écart criant entre un club du milieu de tableau de Ligue 1 et une équipe de Premier League taillée pour la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com