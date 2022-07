Lyon : Houssem Aouar, gone atone

Prodige de l'OL, Aouar vit un déclassement inattendu depuis deux ans. Retardé depuis trop longtemps, son futur départ de l'OL va résonner comme un second début de carrière.

"J'ai entendu : "S'il en est là à tel âge, il doit faire ça, puis ça, puis encore ça." Et on a dessiné mon propre chemin. Mais c'est le mien." Aouar, en avril dans Libération

"Chaque été, on se met dans ma tête"

De 50 à 60 millions d'euros ! Cela devait être lui. Un nouveau transfert d'envergure d'un pur produit du centre de formation de l'OL. Histoire de suivre les traces de ses aînés : Samuel Umtiti (transféré contre 25 millions d'euros au Barça), Corentin Tolisso (41,5 millions d'euros au Bayern Munich) et Alexandre Lacazette (53 millions d'euros à Arsenal). En 2020, en sortie de confinement, Houssem Aouar est (très) grand dans le parcours lyonnais en Ligue des champions, si juste et si délicieux en quarts de finale face au Manchester City de Pep Guardiola (3-1) . Les efforts défensifs, les transitions efficaces, la justesse offensive... Ce soir-là, Aouar franchit un nouveau cap. Et tout le monde est unanime : il est prêt pour aller voir plus haut. Les prétendants sont là : Juventus, PSG, Barcelone, Arsenal et... Manchester City sont cités.Un mois après le récital de Lisbonne,rapporte un accord Arsenal-Aouar. Montant proposé par les: 40 millions d'euros. Jean-Michel Aulas dégaîne son téléphone et tweete :Le juste prix du Gone selon Lyon : entre 50 et 60 millions d'euros ! En plein Covid et avec une crise économique qui fait mal, les mastodontes européens finissent par lâcher l'affaire.Quasiment deux ans ont passé. Aouar est toujours lyonnais. Aouar est toujours annoncé sur le départ. Mais avec deux différences notables : son niveau et son prix., analysait-il en avril dans"S'il en est là à tel âge, il doit faire ça, puis ça, puis encore ça."Vendredi dernier, une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com