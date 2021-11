Lyon glace Montpellier

Victorieux en Ligue Europa cette semaine, Lyon enchaîne enfin en s'imposant de justesse sur le terrain de Montpellier ce dimanche (0-1). C'est seulement la deuxième victoire à l'extérieur des Rhodaniens cette saison en championnat, et elle fait du bien.

Montpellier HSC 0-1 Olympique lyonnais

L'infernal Paquetá

Une semaine après le "bouteille-gate", le défi était de taille pour la pire équipe à l'extérieur de notre beau championnat (a égalité avec Lorient). Surtout que les Lyonnais se déplaçaient sur la pelouse d'une formation qui n'a plus été battue dans son arène depuis début août. Mais le froid sec montpelliérain n'a pas refroidit les hommes de Peter Bosz, qui a sorti la grosse doudoune pour l'occasion. Privé de Teji Savanier, les Héraultais n'ont pas pu compter sur le tandem Ferri-Chotard pour pallier l'absence d'un des meilleurs milieux de Ligue 1.Pour son premier match depuis le 7 novembre - Peter Bosz avait envoyé les coiffeurs sur le terrain de Brøndby jeudi - l'OL avait surtout besoin de tenir le ballon lors de l'entame de cette rencontre. Pendant dix petites minutes, les visiteurs font circuler et profitent du manque d'agressivité de leur adversaire pour s'infiltrer entre les lignes, sans pour autant effrayer Jonas Omlin. Certaines bagnoles ont besoin d'être chauffées pour démarrer. C'est le cas du MHSC. Souquet déclenche d'abord la première accélération mais envoie une frappe trop mollassonne pour tromper Lopes. Deux minutes plus tard, les locaux montrent que le moteur est bien chaud grâce à Mavididi, qui se joue joliment de Jason Denayer côté droit pour ensuite centrer à ras-de-terre. Florent Mollet, seul au point de penalty, reprend du gauche en première intention et pense climatiser les Lyonnais, mais le ballon Lire la suite de l'article sur SoFoot.com