Lyon éjecté de l'Europa League par West Ham

Ratatiné par West Ham en quarts de finale retour d'Europa League après le nul obtenu à l'aller, l'Olympique lyonnais quitte la C3 par la petite porte. Logique : les Anglais menaient déjà 2-0 à la mi-temps, et même de trois buts dès la 48e minute...

Lyon 0-3 West Ham

Une montée en puissance anglaise, et deux pions en six minutes

Le calendrier n'indique que la mi-avril et le printemps vient à peine de s'ouvrir, mais pourtant... Pourtant, la triste saison 2021-2022 de l'Olympique lyonnais s'est manifestement achevée ce jeudi soir. Et de très, très moche manière. Au coup de sifflet final de cet OL-West Ham, les visages rhodaniens ne mentaient d'ailleurs pas tant ils étaient fermés. En quarts de finale retour d'Europa League, les Gones se sont fait dévorer par des Anglais bien plus puissants qu'eux en concédant trois tremblements de filet sans en faire vibrer. Une raclée qui fait suite au nul de l'aller et donc évidemment synonyme d'élimination pour le dixième de Ligue 1, largué en championnat (dix points de retard sur le podium, cinq sur le cinquième) en plus d'être condamné à un nouvel exercice à zéro titre. L'épopée européenne, elle, aura été plus courte que prévue.Cinquième minute de jeu, au Groupama Stadium. Visiblement très en jambes, Toko Ekambi provoque et dégaine. Malheureusement pour lui, son missile est renvoyé par le poteau d'Areola et Gusto ne peut conclure au rebond. Le tournant du match ? Peut-être bien. Car la suite s'annonce cruelle pour les Lyonnais, qui dominent en début de partie (pressing haut, penalty refusé par la VAR sur un ballon touché du coude par Coufal...). Après une première occasion pour Bowen, dont l'enroulé manque la cible, West Ham plante en effet deux buts coup sur coup à l'approche de la mi-temps : d'abord grâce à une tête de Dawson sur corner, puis sur un tir de Rice dévié par Lukeba à l'entrée de la surface. Et voilà comment l'OL se retrouve avec deux réalisations de retard avant même la pause, son ticket pour le dernier carré de la C3 étant en train de…