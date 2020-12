Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Lyon écarte Metz et monte sur le podium par Léo De Garrigues (iDalgo) L'Olympique lyonnais a dominé le FC Metz (1-3) en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Le match aurait pu être plus compliqué pour les Gones car Farid Boulaya n'a pas transformé son penalty à la 7e minute. Anthony Lopes, d'un arrêt salvateur, a mis ses partenaires sur les bons rails. Dix minutes plus tard, Memphis Depay a ouvert le score sur un service de Karl Toko Ekambi. Le Camerounais, en évidence, a inscrit un doublé en seconde période. En fin de match, deux exclusions ont eu lieu : John Boye a reçu un carton rouge pour un coup au visage de Marcelo tandis que Rayan Cherki, entré un quart d'heure plus tôt, a été envoyé au vestiaire à la 93e minute pour avoir marché sur le genou d'Alexandre Oukidja. Grâce à ce succès, Lyon est 3e de Ligue 1, à deux points du Paris Saint-Germain. Les Messins occupent le 13e rang.