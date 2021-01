Lyon écarte Lens et s'agrippe à son trône

Mis à l'abri par un doublé de Memphis et un CSC de Fortes, l'Olympique Lyonnais a souffert et vu son avance fondre dans la dernière demi-heure de jeu. Mais malgré le bon finish lensois, les hommes de Rudi Garcia ont arraché un succès somme toute mérité (3-2) qui leur permet de prendre seuls les commandes de la Ligue 1.

Lyon 3-2 Lens

Lyon à l'heure, Lens en leurre

Lyon,

Un petit quart d'heure, entrecoupé d'un entracte. C'est le temps qu'il aura fallu à l'Olympique Lyonnais pour régler le cas d'un RC Lens entré beaucoup trop tard dans sa soirée. Un duel remporté par Memphis avant la pause, un CSC malheureux de Fortes au retour des vestiaires, et un péno transformé tout en puissance par le Néerlandais pour conclure 52 minutes dans l'ensemble largement maîtrisées. Et tant pis si la suite a un peu gâché l'impression d'ensemble. Poussé dans ses derniers retranchements par des Lensois joueurs jusqu'au bout, l'OL a tenu bon pour conserver et consolider sa première place de Ligue 1. Décidément, pas grand-chose n'a changé en 2021.Un petit quart d'heure, c'est aussi grosse modo le temps qu'il faut pour mesurer le degré d'appétit de l'Olympique Lyonnais en ce début d'année : intact. C'est aussi le temps qu'il faut à Paquetá pour allumer une première mèche déviée en corner (3), à Cornet pour gâcher un premier duel et un caviar du Brésilien (6), et à Depay pour louper de peu le cadre après un bon appui avec Kadewere (11). Totalement privé du ballon, étouffé, Lens n'a rien de mieux à faire que le dos rond, et attendre péniblement son heure, proche sur cette incursion balle au pied de Clauss, la première des Sang et Or dans cette partie.