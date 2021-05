Lyon, déjà en quête du rebond

Avec les départs de Memphis Depay et Rudi Garcia, l'Olympique lyonnais va devoir se reconstruire cet été pour oublier une saison décevante synonyme d'absence en Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

Chamboulement total dans le staff

Après la sortie de route fatale face à Nice (2-3) lors de l'ultime journée de championnat, l'Olympique lyonnais a perdu plus qu'une place en Ligue des champions. Car si l'échec sportif est là avec cette quatrième place, il n'est pas si étonnant que ça. Champion d'automne juste avant la trêve hivernale après avoir fait exploser Nantes au Groupama Stadium (3-0), le rêve de titre s'est effondré tel un château de cartes au cours d'une année 2021 complètement ratée. Mais à qui la faute ? Au directeur sportif, Juninho, adulé par les supporters ? À Rudi Garcia, qui n'aura pas réussi à mener l'OL à la C1 en deux saisons sur le banc des Gones ? Ou aux joueurs, incapables de disputer un match abouti sur 90 minutes ?Peu importe le fautif, l'OL va devoir rapidement tourner la page de ce chapitre 2020-2021. Le club entre désormais dans une nouvelle ère, avec le départ de Rudi Garcia. Décrié dès sa nomination par les supporters à cause de son passé marseillais, le coach n'a jamais réussi à imposer sa patte même s'il a emmené les Gones en demi-finales de Ligue des champions à l'été 2020 au terme d'un Final 8 aussi passionnant qu'exaltant. Les relations délicates avec sa direction, et Juninho en particulier, n'ont pas arrangé la situation. Ses choix sportifs ont été souvent critiqués, et le technicien rhodanien s'est une nouvelle fois planté.Sur ses dernières saisons sur un banc de Ligue 1 depuis son retour d'Italie, Rudi Garcia n'a jamais réussi à amener un de ses groupes en Ligue des champions (que ce soit à Marseille ou à Lyon). Un nouvel échec qui l'a poussé à partir à la fin de son contrat, le 30 juin prochain.a expliqué le coach en conférence de presse après la défaite face à Nice, ce dimanche.Jean-Michel Aulas avait longuement repoussé les discussions concernant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com