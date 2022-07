Lyon chérit Coco Tolisso

Cinq ans après avoir quitté l'Olympique lyonnais, Corentin Tolisso s'est laissé convaincre pour rejoindre les pas d'Alexandre Lacazette et rentrer à son tour au bercail, là où tout a commencé. Comme son pote d'attaque, le milieu de terrain de 27 ans vient renforcer le projet de Jean-Michel Aulas énoncé en fin de saison dernière, celui de retrouver une empreinte lyonnaise pour renouer avec ses vertus d'antan.

Deutsche Qualität

Il est un monde où l'OL vient de s'incliner lamentablement chez la lanterne rouge messine, presque condamnée à la Ligue 2. Un monde où l'OGC Nice remporte un match en retard trois jours après et condamne les Gones à une première saison sans dessert européen depuis 25 ans. Dans ce monde-là, qui ne remonte qu'au mois de mai dernier, Jean-Michel Aulas s'adresse aux supporters à travers une lettre ouverte, une fois la sentence tombée. C'est par le biais de cette missive que JMA fait part de ses ambitions : celui qui est, à l'époque, encore actionnaire majoritaire de son club, aspire à, et que ce même ADN. Après le retour symbolique d'Alexandre Lacazette , voilà donc celui de Corentin Tolisso. Bien que dans la force de l'âge, le milieu de terrain a accepté de faire le grand saut, celui qui consiste à délaisser leavec lequel il a remporté treize trophées dont une Ligue des champions, pour rallierOL, le même avec lequel il n'a jamais rien gagné jusque-là. Et le même dont l'armoire à trophées disparaît sous la poussière depuis qu'elle a été ouverte pour la dernière fois, afin d'y placer un Trophée des champions, remporté à New York il y a dix ans.Aujourd'hui, moins de deux mois après qu'Aulas s'est épanché sur ses désirs les plus intimes, l'OL est désormais capable d'aligner un onze cohérent 100 % issu de sa propre formation. Anecdotique là aussi, mais symbole tout de même de ce renouveau entrepris, l'Olympique lyonnais a décidé de retoucher un peu son fameux blason frappé du lion, y ajoutant au passage des touches plus modernes, plus vives.En cinq ans au Bayern Munich, Corentin Tolisso s'est fait la main aux exigences requises par le très haut niveau – celles qui manquent tant à l'Olympique lyonnais – en s'aguerrissant auprès de références à son poste, le tout dans un univers qui prône la rigueur et l'excellence comme ligne de conduite. En plus d'être devenu un joueur plus