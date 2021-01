Lyon arrache un point au mental à Rennes

Dans une rencontre très plaisante, Lyon a arraché un point face au Stade rennais (2-2) en remontant un retard de deux buts en l'espace de trois minutes, grâce à des réalisations de Memphis Depay et Jason Denayer. Longtemps bousculé par une équipe rennaise séduisante, l'OL a fait preuve d'abnégation pour conserver sa place de leader.

Rennes 2-2 Lyon

Rennes sur son 31

À quoi reconnaît-on un potentiel champion de France ? L'Olympique lyonnais a probablement apporté quelques éléments de réponse ce samedi soir en Bretagne. Malmené comme rarement par un Stade rennais longtemps séduisant et logiquement mené 2 à 0 jusque dans le dernier quart d'heure, l'OL a fait preuve d'une résilience admirable pour ne pas repartir bredouille du Roazhon Park. En l'espace de trois minutes, Memphis Depay et Jason Denayer ont brillé, chacun à leur manière, pour permettre à Lyon d'arracher un point précieux et inespéré à Rennes (2-2). La chance du champion, on ne sait pas, mais celle du champion d'hiver, assurément.Les jeux de lumière à l'entrée des deux équipes annonçaient un match de gala. Pour contrarier le leader du championnat, Stéphan avait misé sur un système hybride, une sorte de 4-1-3-1-1, avec l'idée de mettre de la densité au milieu pour cadrer l'épatant trio Mendes-Paqueta-Aouar. Un plan et l'envie de mettre du rythme au cours d'une première période plaisante entre deux équipes joueuses. Et la première banderille est plantée par Rennes au bout d'un superbe mouvement en quatre temps. La délicieuse ouverture de Nyamsi profite à Doku dans la profondeur, puis l'international belge centre devant le but pour Terrier, dont la remise géniale est transformée par Grenier face à un Lopes loin d'être irréprochable. La mascotte Lire la suite de l'article sur SoFoot.com