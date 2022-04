Lyon arrache le nul à Strasbourg

Les Strasbourgeois ont pensé dominer des Lyonnais encore peu inspirés ce dimanche en Alsace, mais se sont faits rejoindre dans les ultimes instants de la partie (1-1). Léger coup d'arrêt pour le RC Strasbourg, qui voit le podium s'éloigner. L'OL, de son côté, n'avance toujours pas au classement et déplore trois blessés d'envergure.

RC Strasbourg 1-1 Olympique lyonnais

Encore un but gag

Cette journée d'élections présidentielles avait plutôt des allures de scrutin européen, à Strasbourg. Les Alsaciens ont longtemps cru dominer le suffrage, mais les Lyonnais ont fini par rejoindre leur adversaire au bout du bout en arrachant le nul (1-1). Cet unique point n'arrange personne, puisque les Strasbourgeois prennent du retard sur le podium et leur rêve de Ligue des champions commence à s'envoler. Les Gones, eux, disent quasiment adieu à l'Europe, pointant à cinq points de la cinquième place. Toutefois, l'OL ne fera pas la fine bouche : cette égalisation paraissait inespérée, vu la physionomie de la rencontre. Ce sont les locaux, donc, qui peuvent nourrir les plus gros regrets.Ce sont les visiteurs qui se montrent d'abord dangereux, lorsque Dembélé prend le meilleur sur Nyamsi et file seul en contre avec l'idée de défier Sels. À peine a-t-il le temps de s'imaginer battre le Belge, que Nyamsi revient d'entre les morts et sort un superbe tacle pour sauver les miches des Alsaciens (5). Lyon, manquant cruellement d'imagination et de mouvement, continue de faire tourner sans vraiment inquiéter les locaux. Finalement, ils se regardent tellement qu'ils offrent sur un plateau l'ouverture du score à Strasbourg : Ajorque domine Da Silva dans les airs et dévie vers la surface de la tête, le ballon file droit dans la niche d'Anthony Lopes... mais le Portugais s'entend mal avec Dubois et Ndombele, venus couvrir. Résultat : personne ne prend de décision et Sissoko, croyant en ses chances, se fait un malin plaisir de glisser ce ballon au fond des filets. Double peine pour les Rhodaniens, qui perdent en plus Anthony Lopes sur… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com