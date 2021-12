Lyon : 2021, l'année noire

Embourbé à une triste 13e place en Ligue 1, Lyon s'est vu exclure de la Coupe de France par la commission de discipline de la LFP après les graves incidents survenus à Charléty lors du match face au Paris FC. Un triste clap de fin sur une année 2021 à oublier dans le Rhône. Vivement 2022, en espérant que la nouvelle année soit synonyme de vent nouveau.

Une année en enfer

Tout le monde perdant. Telle est la décision de la commission de discipline de la LFP, qui a donc exclu le Paris FC et l'OL de la Coupe de France pour cette saison (plus un sursis pour l'année prochaine en ce qui concerne les Rhodaniens). Un dernier épisode bien triste pour conclure une année 2021 où pas grand-chose n'aura tourné en faveur des Gones, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les Lyonnais vont devoir sérieusement se reprendre pour retrouver le sourire en 2022. Une année qui, à moins d'un exploit en Ligue Europa, les verra atteindre la barre des dix ans sans titre, depuis cette même Coupe de France soulevée face à Quevilly, un soir d'avril 2012.Au printemps dernier, l'équipe toujours sous l'égide de Rudi Garcia manquait le podium – et donc les barrages de Ligue des champions – lors de la dernière journée, dépassée par le bolide Monaco. Premier coup dur. Cet été, exit l'ancien Lillois, place à Peter Bosz et son projet de jeu ambitieux. Des espoirs vite déçus sur le terrain qui ont peu à peu plongé la cité des Gaules dans la sinistrose. Mais depuis novembre, rien ne va plus. À quelques jours du choc face à l'OM, Juninho décide de la jouer perso en annonçant son départ à RMC, sans prévenir personne:, lâche le Brésilien. Réponse d'Aulas danstrois semaines plus tard:(...)Entre-temps, le président a été vivement critiqué pour sa gestion des événements lors de l'arrêt de l'Olimpico, se bornant à rejeter tous les maux sur les autres. Déjà dans le dur, l'OL se voit retirer un point alors que la rencontre sera à rejouer (un moindre mal diront certains). Calimero sera lui suspendu cinq matchs ferme pour avoir fait pression sur M. Buquet, selon le rapport de l'arbitre de la rencontre.