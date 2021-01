Luuk de Jong a-t-il déjà plié la course au prix Puskás ?

Une rencontre disputée à huis clos, non diffusée en France et face à un Valence complètement remanié et à la rue en première période : c'est ce cadre qu'a choisi l'attaquant sévillan Luuk de Jong pour planter ce qui restera sans doute comme l'un des plus beaux pions de l'année 2021, ce mercredi. Ou plutôt conclure une séquence de toute beauté, reflétant parfaitement le fossé séparant le Séville FC du Valence CF lors d'un huitième de finale de Coupe du Roi largement dominé par les Andalous (3-0). Retour sur un chef-d'œuvre collectif, mais confidentiel.

Vannes ouvertes, caméras fermées

Tout est question de priorité, dans la vie. En ce sens, la rencontre Séville-Valence de mercredi, galvaudée par Javi Gracia et boudée par L'Équipe 21, a autant posé la question de celle de l'entraîneur valencien que de la chaîne. Vraisemblablement focalisé sur le championnat où son équipe joue sa survie, le premier a quelque part eu le mérite de faciliter la tâche de Sévillans auteurs d'un pion à montrer dans toutes les écoles de football. Sauf que la seconde a eu le tort d'en priver la plupart des téléspectateurs français.En alignant une équipe bis au stade Sánchez Pizjuán, le technicien a certes fait le bonheur de l'international U19 français et ex-Lensois Koba Koindredi, lancé en Liga le 30 décembre et systématiquement titulaire en Coupe du Roi cette saison (4 apparitions). Mais il a également réduit presque à néant les chances de ses troupes, déjà minces au regard des dynamiques actuelles des deux formations, respectivement 4et 14de la Liga. Détentrice d'une partie des droits de diffusion de la compétition, la chaîne L'Équipe 21 a elle privilégié lors de ces huitièmes de finale la rencontre d'un Barça terriblement quelconque en ce moment - et encore poussif hier soir - sur la pelouse d'un pensionnaire de deuxième division, le Rayo Vallecano.