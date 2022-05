information fournie par So Foot • 12/05/2022 à 14:00

Luton Town, retour d'enfer

Se morfondre n'est pas dans les habitudes de Luton. Envoyé au purgatoire pour soucis financiers, encore en cinquième division en 2014, le club du Bedfordshire affronte vendredi Huddersfield en demi-finales aller des play-offs d'accession à la Premier League. Trois décennies après avoir quitté l'élite, Luton et ses 200 000 habitants sont à deux doigts du plus grand come-back du football anglais. Cela passera par un Kenilworth Road en fusion. L'enceinte d'un autre temps, limitée à 10 000 places, est devenu un phare des groundhoppers, un repaire pour une ville qui ne demandait qu'à revivre football.

"Franchement, on ne s'ennuie jamais. Soit on joue le maintien, soit la descente, la saison normale n'existe pas." Steeve, supporter entertainer

Ernest a la sagesse des anciens et le regard d'un môme du Bedfordshire. Celui d'un retraité viscéralement lié à son siège de Kenilworth Road depuis 55 ans. D'un coup de crayon, le septuagénaire déroule sa philosophie :Autour de lui, des poutres métalliques, des gradins de bois et de béton et 10 000 paires d'yeux rivées sur un antre d'une époque révolue. Dans les entrailles, desrappellent tous les 10 mètres qu'il vaut mieux être court sur pattes au risque de se manger une poutre en bois sur le museau.Les tourniquets d'accès grincent, certainesd'entrée sont imbriquées entre deux habitations. Pour rallier la Oak Road Stand depuis Kenilworth Road, rien d'autre qu'un boyau intrigant le jour, coupe-gorge la nuit, avec d'un côté le stade, de l'autre le salon du voisin. Voilà pour le tableau, à cinquante bornes au nord de Londres. Dans cette ex-cité ouvrière, jusqu'à la fermeture de l'usine automobile Vauxhall (2000 salariés) en 2002,, blague Steeve, fin géographe.Les cardiologues de cet épicentre de l'industrie du chapeau au XXsiècle – d'où le surnom de(Chapeliers) – n'ont pas