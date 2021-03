Lumineux contre l'OM, Amine Gouiri confirme

À lui seul, Amine Gouiri a mis l'Olympique de Marseille à genoux samedi à l'Allianz Riviera (3-0). Passeur décisif, buteur et principal détonateur des siens, le Niçois a porté les Aiglons du haut de ses 21 ans. À l'image de sa saison.

Ne l'appelez plus Benzema

On attendait Milik, on scrutait le retour de Dolberg enfin débarrassé de tous ses ennuis : mais le "derby" Nice-Marseille a finalement été marqué par un autre attaquant. Un buteur de 21 ans qui, comme Benzema en son temps, a été biberonné au centre de formation de l'OL avant d'être courtisé par l'Algérie. Sauf que l'homme en question n'a pas eu sa chance à Lyon, et qu'il en a ras-le-bol des comparaisons flatteuses avec KB9 :, confiait le principal intéressé à. Alors depuis le début de saison, le jeune homme en question multiplie les masterclass pour qu'on imprime son blase. La dernière en date, celle contre Marseille (3-0) avec un but, une passe décisive, histoire de bien faire résonner ce nom : Amine Gouiri.Ce nom, les supporters algériens en rêvaient pour les matches de mars. Raté, le gamin a rendez-vous avec l'équipe de France Espoirs. Mais ce nom, les supporters lyonnais le connaissent eux depuis quelques années. En 2018 déjà, Bruno Genesio avait l'intention de lancer le pur-produit du Rhône, né à Bourgoin en 2000 et à joueur de l'OL depuis 2013, chez les grands. Manque de pot : Gouiri se fait les croisés en août 2018. La suite, tu connais : Genesio prend ses cliques et ses claques, Rudi Garcia ne compte pas sur lui et à l'été 2020 Gouiri file à Nice pour 7 petits millions d'euros (il est coté aujourd'hui à un montant trois fois plus). Chez les Aiglons, le jeune attaquant signe pour 4 ans. Mais sa première saison n'est pas encore terminée qu'on peut déjà parler de révélation. À l'aube du printemps, Amine Gouiri pèse 16 buts en 36 matches avec Nice, pour 7 passes décisives (12 buts et 6 passes en championnat). C'est simple : il est à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du club. Il est aussi le meilleur scoreur français de L1 derrière les deux internationaux Mbappé et Ben Yedder, mais aussi le quatrième meilleur buteur