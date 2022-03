Lukas Aubin : "La Russie est capable de créer son propre microcosme sportif"

Voué à plonger en autarcie alors que Vladimir Poutine multiplie les pieds de nez à la Cour pénale internationale, le football russe vit ses dernières heures de "normalité". Pour Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport et auteur de La sportokratura sous Vladimir Poutine, sa restructuration post-sanctions s'annonce lente, précaire, et ressemble à un aller simple vers l'oubli. Du moins, si une cinquième colonne ne parvient pas à ranimer la flamme dans la société civile.

"À partir de maintenant, cela va devenir compliqué pour la FIFA de se poser en médiateur en soutenant bec et ongles que le football est un espace de trêve, étant donné qu'il est par essence politique."

Au vu du caractère exceptionnel de la situation, cette guerre totale étant le pire scénario imaginable, on peut comprendre que le monde du sport et les instances du football se mobilisent pour tenter d'avoir un impact sur la géopolitique russe. De là à ce que cela fonctionne réellement... il ne faut pas exagérer l'importance du sport. Les sanctions sportives sont avant tout symboliques et représentent une forme de "cerise sur le gâteau" des sanctions majeures : celles diplomatiques et économiques. En revanche, comme ce sport est un fait social total, qui touche une grande partie de la population mondiale, détruire un à un les ponts construits avec soin par la Russie est un signal fort.On est dans un contexte d'urgence dans lequel la priorité est l'arrêt des combats, et la sensation qui prédomine c'est que les États et les instances qui s'opposent frontalement à la Russie en ce moment utilisent tous les moyens qu'ils ont à disposition pour stopper Vladimir Poutine et son armée. Ils ont décidé d'isoler la Russie, quitte à multiplier les dommages collatéraux. Il va donc y avoir pas mal de tragédies individuelles dans le football local, que cela soit au niveau des joueurs ou des arbitres.Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, la FIFA a pactisé maintes fois avec le régime russe.