Lukaku-Ibrahimovi?, merci pour ce moment

En s'embrouillant juste avant la mi-temps, ce mardi soir dans le derby de Milan, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovi? ont rappelé que le football - et heureusement - n'est pas encore totalement aseptisé. Et que les fronts contre front font partie intégrante de ce sport. D'autant plus quand il change totalement la physionomie d'un match comme cela a été le cas dans ce quart de finale de Coupe d'Italie entre l'Inter et l'AC Milan qui s'est terminé par un but des deux hommes, un carton rouge pour Zlatan et une qualif' pour Lukaku. Et un bon moment pour les téléspectateurs.

Lukaku et Ibrahimovic s'embrouillent durant Inter-AC Milan

And the winner is... Lukaku

Impossible de savoir ce qu'il y a dans la tête de Romelu Lukaku au moment où il prend ses pas d'élan pour tirer son penalty. Mais au regard de la puissance que l'attaquant de l'Inter a mis dans le ballon - qui a touché la transversale avant de terminer dans les filets -, il y a fort à parier qu'il a pensé à Zlatan Ibrahimovi? et son altercation avec lui quelques secondes avant la mi-temps. Une embrouille qui s'est terminée par un front contre front suite à des mots de l'ancien buteur du Paris Saint-Germain envers la génitrice de Lukaku. C'est en tout cas la version que le Belge a hurlé en rentrant aux vestiaires : "" Et vu l'état de colère dans lequel était Lukaku, qui semblait être prêt à régler ça dans un octogone avec le Z, il ne faut clairement pas exclure cette version.Quelques secondes après cette altercation, les réseaux sociaux se sont divisés en deux catégories : ceux et celles qui pensent que Romelu Lukaku gagnerait ce combat et ceux et celles qui jurent que Zlatan Ibrahimovi? en sortirait vainqueur. Un débat auquel même le champion de MMA Khabib Nurmagomedov a pris part en votant pour le Suédois. Pourtant, une chose est certaine, ce mardi soir sur le terrain, c'est bien le Belge qui a fini les bras en l'air. Et ce, même si l'attaquantavait remporté le premier round en ouvrant le score d'une jolie frappe croisée. Mais ça, c'était avant la faute de Romagnoli sur Lukaku qui s'est terminée par une première petite embrouille entre les deux hommes avant que Zlatan ne vienne y mettre