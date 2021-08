Lukaku-Chelsea, acte II

Alors que le monde du football ne tourne qu'autour du nombril de Messi et du Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours, Chelsea vient de réaliser en douce l'un des plus beaux coups de ce mercato estival. Sept ans après avoir quitté l'ouest de Londres, Romelu Lukaku est en effet de retour à Chelsea. Les Blues, qui ont déboursé environ 115 millions d'euros pour récupérer le Belge à l'Inter (un record dans l'histoire du club) espèrent ainsi effacer des mémoires l'échec du premier passage de l'attaquant belge et, surtout, remporter une nouvelle Ligue des Champions.

Une première décevante, une deuxième rayonnante ?

Le monde du football peine peut-être à se sortir de la crise sanitaire, mais cela n'empêche pas les clubs d'animer un mercato estival complètement fou. Certes, ce point de vue depuis l'hexagone peut être biaisé par les emplettes gargantuesques réalisées par le Paris Saint-Germain (Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma et Lionel Messi), mais il ne faut pas oublier que la Premier League continue à se porter à merveille, au regard des transferts faramineux comme ceux de Jack Grealish à Manchester City (117,5 millions d'euros), Jadon Sancho (85 millions) et Raphaël Varane (50 millions) à Manchester United, Ben White à Arsenal (58,5 millions), ou encore Ibrahima Konaté à Liverpool (40 millions) et le joli triplé d'Aston Villa (Buendía, Danny Ings et Léon Bailey pour 105,6 millions cumulés). Mais dans ce marché luxueux où les millions se multiplient à grande vitesse, un club était resté très discret jusqu'ici. Malgré son titre de champion d'Europe obtenu le 29 mai dernier face à Manchester City, Chelsea aura donc patienté presque jusqu'à la mi-août et une victoire en Supercoupe d'Europe contre Villarreal pour sortir le chéquier et s'inviter à la table des flambeurs, en s'arrachant les services d'un ancien de la maison : Romelu Lukaku, qui quitte l'Inter et retrouve donc lessept ans après les avoir quittés. Une transaction qui culmine à environ 115 millions d'euros, faisant de l'attaquant belge le joueur le plus cher de l'histoire en transferts cumulés (327,5 millions d'euros) devant Neymar. Rien que ça.Bien que le départ de Lukaku de l'Inter - contraint de vendre des joueurs pour renflouer ses caisses et ce malgré son titre de champion d'Italie - semblait inéluctable, son arrivée à Chelsea ne transpirait en revanche pas l'évidence. Auréolé de son sacre en Ligue des champions, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com