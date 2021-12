Luka Peroš : "L'arbitre a tué la finale France-Croatie !"

Présent à Paris pour la promotion de la dernière saison de La Casa de Papel, l'acteur croate Luka Peroš, alias Marseille, évoque son rapport à l'OM, son histoire compliquée avec le Barça, le poste de gardien de but et ses mauvais souvenirs de Coupe du monde.

"On vend notre meilleur joueur, on récupère plus de 200 millions et derrière on prend qui ? Ousmane Dembélé."

Difficile de ne pas l'être ! Plus je les regarde jouer, plus je déprime. Franchement, même ceux qui ne supportent pas le Barça, doivent avoir un peu de peine. Le deuxième mandat de Van Gaal m'a moins fait souffrir.Bien sûr, c'est juste une excuse. Cela faisait près de deux saisons qu'il ne courait plus, déjà que c'est pas un grand marathonien. Et puis, le voir planter autant de buts, alors qu'il était physiquement cuit, prouve que les joueurs autour n'étaient absolument pas au niveau. Par exemple, beaucoup se plaignaient du positionnement d'Antoine Griezmann qui, soi-disant, l'empêchait de rayonner. Mais est-ce que Griezmann a fait les efforts nécessaires ? Est-ce qu'il a été performant sur plus de deux matchs ? Non. On ne va peut pas non plus faire de la place à tout le monde.Pour moi, le départ de Neymar a tout précipité. On vend notre meilleur joueur, on récupère plus de 200 millions et derrière on prend qui ? Ousmane Dembélé. Josep Maria Bartomeu a fait n'importe quoi ! Qui peut prendre ce genre de décision ? On avait le choix entre lui et Mbappé, parce les négociations étaient ouvertes avec Monaco. Mais non, on a préféré prendre Dembélé... Je ne connais pas la personne qui a mis la pression du côté de Dortmund, mais je lui dis bravo.Oui. Je le vois comme un psychologue. Un mec capable de donner leur chance aux jeunes sans faire de copinage avec les anciens. Les Piqué, Busquets, Alba ont fait leur temps. On les remercie pour ce qu'ils ont fait, mais il faut partir. Busquets, la moitié de nos buts encaissés viennent de sa zone ! Donc en Xavi, je vois du Carlo Ancelotti. Pas du Pirlo, ni du Lampard. Comme me l'expliquait Luka Modrić, Ancelotti est le genre de coach à être toujours aux petits soins, mais qui n'hésite pas à te montrer que tu… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com