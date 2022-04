Luka Modrić, l'empereur du milieu

Très en vue lors de la manche retour face au PSG, Luka Modrić a remis ça sur la pelouse de Stamford Bridge la semaine passée : un caviar délicieux pour Benzema, une maîtrise de tous les instants et une qualité technique inébranlable. Dans le sillage du Croate, le Real a dominé les Blues dans le cœur du jeu, un secteur où N'Golo Kanté avait attiré toute la lumière à lui il y a tout juste un an.

Real Madrid Chelsea Le 12/04/22 à 21h Diffusion sur

Trois vieux papys qui font de la résistance

Il est des joueurs sur lesquels le temps semble parfois ne pas avoir de prise, l'âge ne devenant alors qu'un chiffre abstrait, sans lien avec ce qu'ils sont capables d'offrir sur un terrain. Du haut de ses 36 printemps dont plus de la moitié à manier le ballon sur les plus belles pelouses européennes, Luka Modrić fait partie de ceux-là. Le commentaire de Vinicius Jr, lui demandant son âge sur Instagram après son récital du match retour face au PSG, n'a d'ailleurs rien d'anodin :Dans l'ombre de Karim Benzema qui a logiquement récolté toutes les louanges après avoir planté deux triplés, le natif de Zadar a également brillé de mille feux face aux Parisiens, puis face à une formation de Chelsea éteinte par la maîtrise. Là où N'Golo Kanté et Jorginho avaient rayonné l'an passé en demi-finales – le champion du monde tricolore étant même désigné homme du match à l'aller comme au retour –, les Madrilènes ont cette fois renversé la vapeur.Chaque saison, la question se pose : le trio Modrić-Kroos-Casemiro pourra-t-il encore se montrer à la hauteur pour porter le Real Madrid, malgré les années qui passent ? Et chaque saison, la réponse est à peu près la même… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com