Luka Modri?, extérieur cuir

Auteur d'un but somptueux et décisif pour offrir la victoire à la Croatie face à l'Écosse (3-1), ainsi que la qualification pour les huitièmes de finale, Luka Modri? a illuminé cette belle soirée de football à Glasgow et rappelé à tout le monde que non, le Ballon d'or 2018 n'est pas encore cramé.

Et la lumière fut

Capitaine à la barre

62minute de jeu. Avec un peu moins d'une demi-heure à jouer dans le temps réglementaire, la Croatie est accrochée (1-1) par une vaillante formation écossaise, et virtuellement éliminée de cet Euro 2020 avec deux unités au compteur. Une sortie prématurée qui constituerait une terrible désillusion pour le finaliste de la Coupe du monde 2018, au sein d'un groupe largement à sa portée sur le papier. Mais sur un ballon donné par Mateo Kova?i?, Modri? se présente à une vingtaine de mètres des buts de David Marshall et lâche un extérieur du pied droit fantastique qui vient se loger dans la lucarne droite du portier des. Imparable, et surtout magique.Ce n'est évidemment pas la première fois que celui qui a mis fin à la domination sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au palmarès du Ballon d'or inscrit un pion d'extraterrestre. Coup de pied, intérieur du pied, reprise de volée, frappe de bourrin ou encore but de filou, le Croate a régulièrement bluffé son monde par desà couper le souffle. Tout comme il n'est pas avare en passe délicieuse de l'extérieur du pied pour ajouter - comme s'il en avait besoin - un peu plus de classe à son jeu si élégant. Mais en ce mardi soir, le Madrilène a arrêté le temps l'espace de quelques secondes pour inscrire un but qui lui correspond finalement si bien : une caresse venue du côté droit de sa chaussure mêlée à une précision chirurgicale pour relancer son équipe dans un match difficile, certes, mais également pour rappeler à tout le monde le joueur délicieux qu'il est encore, malgré ses 35 balais et des prestations globales loin de son meilleur niveau depuis trois ans, à l'image d'une sélection croate qui aura peiné afin de valider son ticket pour les huitièmes de finale. Mais heureusement, son guide a refait surface au meilleur des moments.Un geste venu d'ailleurs de la part de l'ancien numéro 14 de Tottenham qui porte un coup fatal au moral d'unecombative et qui croyait encore à l'exploit. Mais un geste que l'on qualifierait surtout Lire la suite de l'article sur SoFoot.com