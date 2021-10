Luis Suárez, la vengeance a un visage

À la suite de sa sortie médiatique à l'encontre de José Maria Bartomeu et Ronald Koeman, Luis Suárez était perçu comme le bourreau potentiel de ce Barça à l'agonie. Résultat ? Le Pistolero a parfaitement décapité son ancien employeur, avec un but et une passe décisive dans un Wanda Metropolitano bouillant. Cruel pour le Barça, mais tellement logique.

Le travail avec Lemar, les rires avec De Paul

À Madrid, le temps de cuisson pour déguster la vengeance est désormais connu : 373 jours, pas un de plus et pas un de moins. Car voilà très exactement la durée nécessaire pour permettre à Luis Suárez, avant-centre d'un Atlético de Madrid temporairement co-leader de Liga, de rendre la monnaie de sa pièce à Ronald Koeman. Passé par le Barça entre 2014 et 2020 où il aura facturé 195 buts et 113 passes décisives, l'Uruguayen avait des comptes à régler avec son ancien coach. ""Si tu ne signes pas à l'Atlético demain, je t'écarte dimanche contre Villarreal", a révélé l'attaquant, dans les colonnes du quotidien catalan"Comment ? Si je n'entre pas dans tes plans, tu vas me mettre de côté ?"" Après sa délicieuse copie rendue face à son ex, Suárez peut désormais enterrer la hache de guerre avec Koeman. La guerre est finie, le Madrilène a gagné avec la manière.Considéré comme indésirable par les dirigeants barcelonais, Suárez s'est servi de ce triste épisode personnel pour prouver qu'il était encore loin d'être terminé pour le haut niveau. À vrai dire, cela fait un an que l'homme travaille sa mission. Cette dernière a démarré par un doublé plus une passe décisive en vingt minutes contre Grenade pour sa première sous le maillot des(6-1), et elle s'achève aujourd'hui par une passe décisive combinée à un but pour cette rencontre contre le Barça (2-0). Entre temps, le buteur a continué de s'aiguiser les incisives en jouant un rôle Lire la suite de l'article sur SoFoot.com