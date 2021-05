Luis Enrique, la continuité d'un modèle

Ce lundi à midi, Luis Enrique a dévoilé la liste de 24 joueurs retenus pour défendre les couleurs de l'Espagne en vue de l'Euro 2021. Un moment attendu qui a débouché sur des choix extrêmement forts comme l'appel d'Aymeric Laporte et l'absence de Sergio Ramos, mais qui démontre aussi toute l'importance du respect des valeurs de l'Asturien.

Ramos a pris Laporte. pic.twitter.com/zJJ9gUiVPs -- MPG & MPP (@MonPetitGazon) May 24, 2021

Le syndrome Raúl

" Depuis l'annonce de la convocation de Luis Enrique pour 24 footballeurs espagnols ce lundi midi, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie pour créer le buzz. Illustré avec une image du rappeur Nekfeu en pleine réflexion, ce tweet en forme de running gag fait actuellement le tour de la toile. Mais du côté de Luis Enrique, l'objectif n'est pas d'obtenir des likes ou des retweets.À l'Euro, le sélectionneur national n'aura en effet qu'un seul objectif : gagner le championnat d'Europe, quitte à ne pas obtenir de soutien populaire et massif au départ. À l'heure d'annoncer les heureux élus, Luis Enrique frappe donc très fort : Sergio Ramos, capitaine de la sélection lors du Mondial 2018 et footballeur le plus capé de l'histoire de la sélection nationale (180 sélections), ne fait pas partie des joueurs retenus.À Madrid, un énorme ouragan envahit alors la salle de presse. ", annonce Luis Enrique, après l'énumération tant attendue." Comme en 2008 avec un certain Raúl, l'Espagne se prive donc de sa plus grande légende vivante dans l'optique d'aller