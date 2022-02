information fournie par So Foot • 16/02/2022 à 10:00

Luis Díaz, total régal

Après avoir fait le bonheur du FC Porto pendant plus de deux ans, Luis Díaz, 25 ans, a franchi un cap cet hiver en rejoignant Liverpool, avec qui il s'apprête à affronter l'Inter Milan ce mercredi. Près de trois ans après son départ de Colombie, El Fideo vit une nouvelle étape dans une aventure débutée dans l'une des régions les plus touchées par la crise humanitaire. Retour sur la trajectoire délirante d'un mort de faim.

"Le gouvernement file des sacs avec l'équivalent de vingt jours de repas aux familles les plus touchées. Sauf que ce n'est destiné qu'aux enfants. Et souvent, les parents piochent dans les sacs pour se nourrir. Finalement, il n'y a plus rien dans le sac après huit jours." César Arismendi, membre de la FUNCAI

Voici comment le chef étoilé Gusteau a persuadé Rémy de quitter les égouts de la capitale pour s'épanouir dans le restaurant de son idole. Bien loin des caves à vin et des réserves de nourriture de, l'histoire de Luis Díaz pourrait sans nul doute rejoindre à son tour le gratin du box-office si un réalisateur se décidait à la mettre en images. Le parallèle avec un film Disney n'a rien d'aberrant tant la trajectoire du nouveau joueur de Liverpool est surréaliste. Frappé de plein fouet par la malnutrition à sa naissance, le natif de Barrancas a su trouver le moyen de grimper les échelons du football colombien dans l'une des régions du monde les plus touchées par la crise humanitaire : La Guajira. Et une preuve supplémentaire qu'un ballon rond peut définitivement sauver des vies.