Luis Díaz, l'as qui tombe à pic

Après avoir traumatisé les hommes de Unai Emery en une poignée de minutes, Luis Díaz sera sans aucun doute sur toutes les lèvres ce mercredi matin, au lendemain de la qualification de Liverpool à Villerreal. Conséquence d'une entrée en jeu fracassante, venant mettre un terme aux espoirs de toute une ville.

Quadruplé historique et banc de poisson

C'est l'histoire d'un joueur qui, pas plus tard que fin janvier , s'éclatait du côté du Portugal face à Famalicão. L'histoire d'une recrue décidée à faire le grand saut dans le football européen et de retomber sur ses appuis. L'histoire d'un remplaçant venu littéralement inverser la tendance en demi-finales de la Ligue des champions. Mais par-dessus tout, c'est l'histoire d'un feu follet colombien qui par le talent, la générosité, la gourmandise et une grande malice, a renversé la table à lui tout seul. Ce mardi soir, Luis Díaz a tout simplement fait une entrée fracassante face à Villarreal (2-3) , et est parvenu à changer le cauchemar desen rêve éveillé.Des dribbles virevoltants, des gourmandises étonnantes, des multiples courses sur son flanc de l'attaque. Autant de mots donnant l'impression de déjà-vu. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas Mohamed Salah, ni Sadio Mané, qui a endossé le rôle de l'acteur principal. Arrivé sur les bords de la Mersey dans les dernières heures du mercato hivernal 2022, au nez et à la barbe de Tottenham, Luis Díaz s'est illustré au plus haut niveau et a permis auxde ne pas s'écarter du chemin pavé d'or d'un éventuel quadruplé historique (Ligue des champions, Premier League, Carabao Cup et FA Cup) et d'une septième coupe aux grandes oreilles. Malmenés comme rarement lors du premier acte et mené 2-0, Liverpool n'a jamais été autant au bord du gouffre qu'au moment où Danny Makkelie a renvoyé les 22 acteurs au vestiaire. Ne parvenant pas à contourner un bloc très compact, avançant et reculant aussi bien avec ou sans le cuire, less'en remettent à leur entraîneur. Et s'il ne fait aucun doute que les murs des vestiaires ont tremblé, la première véritable réponse apportée par le tacticien allemand a été de remplacer Diogo Jota par l'attaquant colombien. Et tout d'un coup, tout est devenu plus facile.L'ancien pensionnaire du FC Porto a réussi en deux temps trois mouvements à manœuvrer ce fameux banc de poisson parfaitement huilé. Le jeu anglais a alors complètement bascule côté gauche et les coéquipiers… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com