Luis Campos, la pièce manquante du PSG

Les valises de Leonardo à peine bouclées, le Paris Saint-Germain aurait déjà jeté son dévolu sur Luis Campos pour le remplacer. Un choix qui marque un réel changement dans la politique sportive du club tant le profil du Portugais tranche avec celui de ses prédécesseurs. Présentation d'un homme qui pourrait changer pas mal de choses dans la capitale.

Le bâtisseur

Avoir réussi à conserver Kylian Mbappé aux dépens du Real Madrid indiquait déjà que l'international français avait vraisemblablement reçu de solides garanties quant à l'évolution du projet du PSG dans les semaines à venir. Après un nouvel échec européen cette saison, les dirigeants parisiens avaient laissé entendre que le club allait enfin procéder à de véritables changements. Ces paroles pourraient bien avoir laissé place aux actes, puisque Luis Campos s'apprêterait à débarquer dans la capitale pour prendre la succession de Leonardo, invité à faire ses valises samedi soir , alors que la fête battait son plein. Une nouvelle plutôt réjouissante pour les fans du PSG, tant le profil du Portugais répond pleinement aux attentes et manquements de leur club.Passé par Lille et Monaco, celui qui fut un temps entraîneur entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 jouit d'une solide réputation de bâtisseur., confiait-il lors d'un entretien en janvier 2020, alors qu'il était encore dans le Nord.À l'échelle du football moderne, où le temps est un luxe dont beaucoup ne disposent pas - ou que très rarement -, cette méthode a pourtant porté ses fruits. Derniers champions de France, hors PSG, l'ASM et le LOSC ont été tous deux sacrés quatre ans après la prise de fonction de Campos, même si ce dernier avait entre-temps pris son envol ( en juin 2016 quand les Asémistes furent titrés en 2017 et en décembre 2020 là où les Dogues ont été couronnés en 2021). Qu'importe, dans les deux cas, c'est bien lui qui avait façonné la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com