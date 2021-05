Ludovic Giuly-Sabrina Delannoy : "On veut des titres ou on veut du jeu ?"

Le jeu de l'équipe de France, Karim Benzema, la vie d'un groupe, les adversaires des Tricolores ... Ludovic Giuly et Sabrina Delannoy, deux anciens internationaux qui seront à retrouver sur les antennes de TF1 durant tout le déroulé de la compétition, se sont livré au jeu des questions/réponses à quelques jours du début de l'Euro.



Je pense qu'elle est favorite. On est champions du monde, et tout le monde veut nous battre.Je suis d'accord, sur le papier il n'y a pas photo. Après, on sait que ce genre de compétition réserve des surprises. À l'Euro, le niveau est toujours plus homogène qu'à une Coupe du monde, ça va forcément créer plus d'incertitudes.Tant mieux pour nous ! On a de grands joueurs qui jouent dans de grands clubs et qui sont bons. C'est une donnée intéressante pour Didier, il a un groupe qu'il connaît maintenant depuis 4 ans. Mais il faudra être présent le jour J, il faut continuer comme ça, bien se préparer surtout. Ça a été une année très compliquée, il faut s'adapter, et c'est bien que tout le monde soit au top pour l'Euro.Dans tous les clubs où il est passé, sa marque de fabrique, c'est d'unir et de rassembler tous ses joueurs et de les faire se surpasser. C'est quelqu'un qui est dans les détails, il fait attention à tout. Il n'a pas été champion du monde comme ça. Il connaît parfaitement son métier, son groupe aussi, ce qui est important. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses joueurs, qui analyse les choses, sur ce qu'il fait de bien ou de moins bien. Il est vraiment rigoureux, il essaie de te faire surpasser tes faiblesses, il a ce discours qui te transcende. Là-dessus, il faut lui faire confiance, il est aujourd'hui dans l'excellence avec son équipe et il le démontre. Il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il ne gagnera pas cet Euro.À partir du moment où c'est