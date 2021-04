Ludovic Blas : "Avec du temps, ça aurait pu marcher avec Raymond Domenech"

Après s'être fait remarquer du côté de Guingamp, Ludovic Blas (23 ans) enchaîne sa deuxième saison au FC Nantes. Connu pour sa patte gauche et ses dribbles chaloupés, le numéro 10 peine toutefois à éclore au sein d'un collectif englué dans les profondeurs du classement. Alors, que faire pour briller et sortir la maison jaune de la zone rouge à huit journées de la fin ? Entretien.

"Domenech a toujours été ciblé et attaqué, du fait de ses expériences antérieures."

On sort d'une semaine de trêve classique avec repos ce week-end, on a repris lundi matin. Le moral est à chaque fois au plus bas après les matchs, mais ça va mieux dans la semaine. Tant qu'on est encore dans la course, personne ne va lâcher.Une semaine après avoir battu Paris, on était déçus du résultat contre Lorient à la maison en prenant un coup franc venu d'ailleurs de Laurienté. Mais c'est souvent comme ça quand tu es dans le dur. Il y a tout le temps des aléas qui ne sont pas avec nous, tout simplement. C'est pour ça qu'on est à la dix-neuvième place au classement. Après, quand tu prends un peu de recul, tu te dis que ce n'est pas mal de prendre quatre points sur six sur ces deux matchs. En vrai, gagner au Parc était vraiment improbable. C'est comme si on avait fait nul au Parc, et gagné contre Lorient.Ce sont des doutes dont on n'arrive pas à se séparer, nous ne sommes pas vraiment en confiance pour pouvoir nous libérer. On fait pourtant de bonnes choses, on ouvre le score souvent. Contre Marseille, on ouvre le score et on fait 1-1. On ouvre le score contre Reims, on perd 2-1. On ouvre le score contre Nîmes, on fait 1-1. Idem pour Lorient... À un moment donné, il faut savoir garder le résultat.Il faut s'adapter, c'est sûr. Il n'y a pas le choix, ce ne sont pas les mêmes types de coachs, pas la même philosophie. C'est ça qui est assez difficile. Mais au bout d'un