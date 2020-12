Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Lucien Favre limogé par le Borussia Dortmund Reuters • 13/12/2020 à 15:49







Lucien Favre limogé par le Borussia Dortmund par Léo De Garrigues (iDalgo) Lucien Favre n'est plus l'entraineur du Borussia Dortmund. Au lendemain de la lourde défaite du BVB à domicile face à Stuttgart (1-5), le club a officialisé le départ du coach suisse. Son adjoint Manfred Stefes est également renvoyé. C'est l'ancien adjoint Edin Terzic qui prendra place sur le banc du vice-champion d'Allemagne en titre jusqu'à la fin de la saison. Le Borussia Dortmund a déjà perdu quatre matchs en championnat depuis le début de l'exercice 2020-2021 et ne pointe qu'au cinquième rang du classement.