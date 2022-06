Lucien Favre à Nice, place au deuxième chapitre

Six ans après avoir rempli l'Allianz Riviera avec une première saison brillante, suivie d'une seconde un peu plus compliquée, Lucien Favre, 64 ans, s'apprête à faire son retour sur le banc de l'OGC Nice pour prendre la suite de Galtier, en route vers le PSG. Difficile de ne pas être emballé.

"Sur deux heures de séance, on va faire une heure et demie de tactique, de mise en place et de sortie de balle. Ce sont des détails, mais qui font que le week-end, on a des repères. Peu importe les joueurs utilisés, il y a ces repères." Mathieu Bodmer, en 2016

Au cours de sa vie de voyages en ballon, il pensait avoir tout vu. Pourtant, au beau milieu de l'été 2016, Mathieu Bodmer, alors âgé de 33 ans, a pris une claque en voyant débouler sous ses yeux un, habité jour et nuit par son job, au point deau quotidien., décrypta un jour l'ancien numéro 24 niçois dans un entretien donné àÀ cette époque, lors de chaque représentation de l'OGC Nice à domicile, les supporters locaux se sont bousculés pour assister au spectacle. Le fan de foot neutre, lui, s'est amusé à ne rater aucune rencontre diffusée à la télé, et les différents acteurs se sont régalés sous les ordres d'un coach qui aura, tout au long de son séjour, refusé de se placer au-dessus de ses hommes. Ce coach, c'est évidemment Lucien Favre, dont le premier passage en France (2016-2018) n'a laissé aucun suiveur insensible et dont le pic aura été une première saison étincelante dans le jeu, récompensée par une troisième place de Ligue 1 à 78 points et quatre petites défaites (dont deux lors des trois dernières journées), mais surtout plusieurs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com