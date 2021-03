So Foot • 26/03/2021 à 14:00

Lucie Schoch : " Il faut un minimum de 30% de femmes pour faire bouger les lignes "

Depuis la Suisse, Lucie Schoch a suivi attentivement la libération de la parole des femmes journalistes de sport initiée par le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste de Marie Portolano et Guillaume Priou. Experte des questions liées à la place des femmes dans ce milieu, la sociologue décrypte le sexisme dont sont victimes les femmes dans la profession.

"On attend des femmes qu'elles apportent une touche différente. Forcément, ces journalistes sont moins valorisées car elles traitent de sujets secondaires, loin de l'approche sportivo-centrée réservée aux hommes."



Lorsque j'ai travaillé sur le cas de la presse sportive en Suisse, je me suis rendue compte que l'un des rouages était le mode de recrutement des femmes journalistes de sport. Embauchées dans beaucoup de situations pour leur genre, ces professionnelles se sont retrouvées confrontées à un milieu hostile car les journalistes hommes déjà présents auraient bien positionné leurs pigistes, des hommes évidemment, travaillant pour le média depuis plusieurs années. En piquant en quelque sorte cette place, elles se sont retrouvées isolées. L'une d'elles m'a par exemple raconté que pendant six mois aucun de ses collègues ne lui avait adressé la parole. Au-delà de cet environnement hostile, lié au mode de recrutement, il y a énormément de relations de pouvoir. Va-t-elle prendre une part du gâteau intéressant ou va-t-on lui laisser les à-côtés ? Encore une fois, pour ne pas être en conflit avec leurs collègues, certaines journalistes me racontaient qu'elles choisissaient de plutôt s'occuper de la partie magazine. Elles étaient conscientes que cette tâche leur apportait moins de visibilité, mais au moins elles n'étaient pas en conflit, sinon c'était intenable.Oui, j'ai observé que lorsqu'une femme journaliste de sport était recrutée, il y avait certaines attentes