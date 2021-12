Lucas Tousart : "Si je faisais gaffe aux insultes, je ne jouerais plus au foot"

Installé en Allemagne depuis l'été 2020, Lucas Tousart a l'air de se plaire au Hertha Berlin, avec qui il accueille le Borussia Dortmund ce samedi (18h30). Son club a beau avoir revu ses ambitions à la baisse et être 14e de Bundesliga avec un petit point d'avance sur la 16e place de barragiste, le milieu de terrain de 24 ans respire la sérénité. Comme si son départ de Lyon, après cinq ans de bons et loyaux services, lui avait permis de souffler. Entretien détente avec un homme qui a réalisé son rêve de gosse l'été dernier lors des JO de Tokyo : jouer avec André-Pierre Gignac.

Hertha Berlin Borussia Dortmund Le 18/12/2021 à 18h30 false Diffusion sur

Je comprends l'allemand mais pour le parler, c'est autre chose.L'année dernière, avec le Covid, c'était un peu compliqué. En plus, c'était ma première année à l'étranger. Donc je n'ai pas pu goûter à la vie normale à Berlin. Mais c'était pareil pour tout le monde. Maintenant ça va. C'est assez différent de ce qu'on a en France. C'est plus tranquille qu'à Paris par exemple, c'est plus relax. On se sent bien ici en étant joueur de foot. On est considérés comme Monsieur Tout-le-monde. C'est un confort de vie assez appréciable.C'est un style de jeu bien différent. Il y a beaucoup moins de contrôle qu'en France au niveau de la conservation du ballon, des attaques placées… Ici, le jeu est basé sur les transitions. Il y a beaucoup de contre-attaques. C'est vrai que c'est un autre style mais c'est intéressant. Ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir en France. Alors c'est spectaculaire et ça se reflète au tableau d'affichage souvent. Ça va dans tous les sens !