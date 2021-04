Lucas Paquetá, le dix de cœur

Déjà impressionnant depuis le début de saison en milieu relayeur, Lucas Paquetá est encore monté d'un cran depuis quelques matchs, aussi bien dans sa position sur le terrain qu'au niveau de l'influence qu'il peut avoir sur son équipe. Époustouflant contre Angers, puis dimanche dernier à Nantes, le Brésilien de l'Olympique lyonnais s'éclate à un poste de numéro 10 qui lui convient à merveille et fait surtout ressortir le meilleur de ses qualités.

Il a l'regard qui tue Paquetá

Une pseudo Superligue imaginée par douze mercenaires, un virus qui frappe le monde et dont on a l'impression de ne jamais pouvoir se débarrasser, Lucas Paquetá qui connaît un léger trou d'air... En 2021, tout ce qui relèverait de l'impensable est finalement en mesure de se produire sur cette planète. Pour le dernier des trois faits cités, c'est d'ailleurs arrivé il n'y a pas si longtemps, à la suite du carton rouge reçu par le Brésilien à Marseille à la fin du mois de février. Pendant trois matchs consécutifs, face à Reims, Paris et Lens, le magicien de l'Olympique lyonnais a semblé un peu plus emprunté et surtout moins influent qu'à son habitude. Et s'il a tout de même trouvé le chemin des filets à Bollaert, sa formation est ressortie de ces trois rendez-vous avec deux nuls et une défaite dans les bagages. Preuve, au passage, de l'importance de la qualité des prestations du milieu de terrain dans les résultats de son équipe.Alors, pour que les Gones retrouvent le chemin de la victoire, il a fallu changer des choses. Ou plutôt les faire simplement évoluer, puisque la pointe basse du milieu à trois lyonnais - principalement utilisée depuis le début de saison - s'est depuis trois matchs transformée en une pointe haute, magistralement incarnée par le natif de Rio de Janeiro. Et comme par hasard, Lucas Paquetá s'est remis à faire du Lucas Paquetá. Déjà utilisé avec succès dans cette position de numéro 10 à Brest en février (un but marqué dans la victoire 3-2 à Francis-Le Blé), il a de nouveau rayonné, d'abord sur la pelouse du Red Star en Coupe de France (2-3 après t.a.b), puis face à Angers (3-0), deux rencontres Lire la suite de l'article sur SoFoot.com