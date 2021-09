Lucas met le Paquetá

Auteur d'une nouvelle prestation de haut vol, Lucas Paquetá a éclaboussé la pelouse du Parc des Princes de son talent, éclipsant même le trio de stars planétaires du Paris Saint-Germain Lionel Messi-Neymar-Kylian Mbappé. Et malgré la défaite (2-1), l'homme du match était bel et bien le milieu de terrain lyonnais ce dimanche soir.

L'atout majeur de Peter Bosz

Les images de Lucas Paquetá à la 85minute de jeu, perclus de crampes et incapable de venir se replacer au milieu de terrain, traduisaient les efforts produits par le Brésilien lors de la défaite sur le gong de l'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain, ce dimanche soir (2-1). Créateur, défenseur, récupérateur et même artilleur, Paquetá a enfilé tous les costumes possibles pour tenter d'offrir sur un plateau, en vain, un succès de prestige à son équipe. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs. Primo : l'OL a effectué un nouveau match de qualité et confirmé sa montée en puissance depuis quelques semaines. Secondo : Paquetá s'est affirmé a minima comme l'un des tous meilleurs joueurs actuel en Ligue 1. Pour le plus grand bonheur des supporters des Gones.Le départ de Memphis Depay en fin de saison dernière a fait perdre à l'OL son principal atout en attaque, celui autour duquel toute l'animation gravitait. Préjudiciable ? Sur le coup, tout le monde était d'accord pour crier "OUI" en coeur. Mais l'arrivée de Peter Bosz a permis à Paquetá de prendre du galon et de devenir l'élément clé du jeu lyonnais. Ne comptant pas ses efforts des deux côtés du terrain, le numéro 10 rhodanien n'a cessé d'enchaîner les masterclass depuis le début de saison. Clermont, Strasbourg, ou encore le PSG peuvent en témoigner.Le face-à-face avec l'ogre de la Ligue 1 n'est ni plus ni moins que son dernier chef-d'œuvre en date : 73 ballons touchés, 43 passes (avec un taux de réussite à 88%), 7 dribbles passés (sur 8), 15 duels remportés (sur 26), 4 tacles réussis (sur 5), 2 fautes subies, 3 tirs. Une feuille de statistiques complète, agrémentée d'un pion où le Brésilien a joué d'équilibre et de précision pour reprendre victorieusement le bon centre adressé par Karl Toko-Ekambi. De quoi recevoir les éloges de son coach après la rencontre : "