Lucas Fournier : "Une rue Christophe Galtier, c'est un moyen de marquer un moment historique"

Lucas Fournier aimerait qu'on rende à César ce qui est à César. En l'occurrence, César, à Lille, c'est Christophe Galtier. Élu La France insoumise à Hellemmes-Lille, l'étudiant de 21 ans en master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) va présenter en conseil communal puis municipal à la fin juin un projet de nom de rue à l'appellation de l'entraîneur du LOSC champion de France cette saison. Entretien.

"Je veux bien insister sur le fait que c'est quelque chose de sérieux, et que ce n'est pas juste une plaisanterie de supporter."

Je suis Lillois, né à Lille, et mon premier match en tribunes au stade, c'était en 2006, un vrai congélateur ce truc ! C'était lors d'un Lille-Bordeaux, mon père est supporter et m'avait amené. Victoire 3-0 du LOSC et c'était la folie. J'ai découvert un truc vivant : le stade. Le stade est à la fois des moments partagés avec mon père et avec des potes. Ça n'est associé qu'à quelque chose de positif.J'ai présenté, et pas encore déposé, un arrêt pour attribuer le nom de Christophe Galtier à une rue. Au niveau institutionnel, comme je suis conseiller communal à Hellemmes, il faut d'abord que ce soit validé par le conseil d'Hellemmes et qu'ensuite ça passe en conseil municipal lillois. J'ai justifié ça par pas mal de raisons, et je veux bien insister sur le fait que c'est quelque chose de sérieux et que ce n'est pas juste une plaisanterie de supporter. D'abord, c'est un moyen de marquer un moment historique d'une performance sportive assez incroyable. Christophe Galtier, c'est le sauvetage de la descente en Ligue 2 il y a trois ans avec des derniers matchs complètement fous, jusqu'à l'arrivée en Ligue des champions en 2019 et le titre de champion de France cette année. Je vois que certains sur les réseaux sociaux disent, mais Rudi Garcia ne récupère pas le club dans cet état-là. Christophe Galtier récupère le club à la 19place, avec un effectif pas facile, alors que Rudi Garcia avait un peu plus de moyens. Il y a aussi une autre raison à ma requête, celle-ci est un peu plus Lire la suite de l'article sur SoFoot.com