Lucas Digne, plus qu'une simple doublure

Si Lucas Hernandez semble toujours tenir la corde au poste de latéral, Lucas Digne a considérablement réduit l'écart ces derniers mois. Et sa dernière prestation contre les Gallois a encore montré que le joueur d'Everton en avait sous la pédale. Et s'il était l'invité surprise du onze de départ de Didier Deschamps ?

Un Lucas peut en cacher un autre

Ce mercredi face au pays de Galles, le costard de Didier Deschamps était parfaitement taillé. Un 4-4-2 losange sur mesure et une animation soyeuse pour un résultat probant. Pourtant, à la mi-temps, il a décidé de retoucher ses manches, celles dans lesquelles il range habituellement ses latéraux. Un secteur dans lequel le sélectionneur a longtemps cherché une paire d'as, finalement trouvée en 2018 en la personne de Lucas Hernandez à gauche et de Benjamin Pavard à droite. Deux défenseurs centraux de formation qui ont apporté leur solidité et leur allant pour équilibrer le système français. Pourtant, à la mi-temps de ce premier match de préparation, le Basque a sorti les deux Munichois champions du monde pour les remplacer par deux petits gars à la stature moins établie. Sur le côté droit, c'est Jules Koundé, lui aussi axial de métier, qui a fait ses débuts avec les Bleus, laissant le spécialiste Léo Dubois ruminer en tribune., se justifiait DD.Un choix qui ressemble encore à du bricolage, tant ils sont limités à ce poste.À gauche, le topo était bien différent. Si Hernandez est sorti, ce n'est pas pour opérer une revue d'effectif, ni parce qu'il s'est fait relativement bougé par Gareth Bale, mais plutôt parce qu'il s'est blessé au genou. En attendant les résultats des examens, cela ne semble pas inquiéter outre-mesure le staff tricolore. Déjà parce qu'il sait le Bavarois robuste, mais surtout que l'autre Lucas, Digne, est une doublure plus que fiable. C'est en tout cas ce que l'ancien Lillois a montré en 45 minutes à Nice, comme lors de ses dernières sorties avec les Bleus. En plus de ses nombreuses montées incisives, sa frappe sans complexe en fin de match en est la preuve : Lire la suite de l'article sur SoFoot.com