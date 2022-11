Lucas Chevalier, les gants du Nord

Enrico Macias interprétait Les gens du Nord, les supporters lillois ont cette saison trouvé leurs gants du Nord. Débarqué au LOSC à 12 ans pour en devenir huit ans plus tard le portier indiscutable, Lucas Chevalier est un pur produit nordiste.

"En foot à 8, il sautait dans tous les coins du but. C'était un acharné." Michel Hardies, dirigeant de Coquelles

Des pétitions singulières, Internet en compte une myriade. Mais des pétitions qui font bouger les lignes, c'est plus rare. À 21 piges (il fête son anniversaire ce dimanche) et sept titularisations en Ligue 1, Lucas Chevalier ne s'attendait probablement pas à être au centre des revendications pour obtenir la mise en vente de son maillot dans les boutiques du LOSC. Courant octobre, après 1600 signatures électroniques et un battage médiatique, le marketing du club nordiste n'a d'autre choix que de commercialiser la tunique du portier. L'instant dit beaucoup de l'impact d'un gardien au printemps de sa carrière., croit savoir Karim Boukrouh, entraîneur des gardiens lorsque Chevalier évoluait à Marck, près de Calais, et qui l'a ensuite amené avec lui à Luchin.(Il y est arrivé à 12 ans, NDLR.)À trente minutes en voiture du domaine de Luchin, Georges Tournay fait la même analyse. Le responsable du pôle espoir de Liévin a eu le gardien entre les mains de 12 à 14 ans et a contribué à faire éclore au plus haut niveauDes ressorts qu'a bien connus le premier dirigeant à lui avoir fait signer une licence, à Coquelles, ville limitrophe de Calais. Michel Hardies n'a pas oublié l'époque où le môme était surnommé lepar son coach d'alors.