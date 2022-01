Lucas Chevalier : "Je passais mes samedis à Leroy Merlin"

Né à Calais, approché par le RC Lens dès l'âge de 10 ans, formé au LOSC et connaissant ses débuts professionnels en Ligue 2 avec le VAFC, où il est prêté cette saison, Lucas Chevalier est un pur produit du Nord. Nommé successivement, "Pépite du mois" de novembre de Ligue 2 et meilleur joueur de Valenciennes en décembre, le gardien de 20 ans semble s'éclater pour sa première saison en tant que numéro 1. Rencontre avec un jeune qui a l'avenir entre ses mains...

Nîmes Valenciennes 28/01/2022 à 19h Ligue 2 Diffusion sur

Une semaine avant le début du championnat, je me suis blessé au ménisque. Ce qui fait que j'ai raté les 7 premiers matchs. J'ai joué ma première rencontre seulement fin septembre. Au début, c'était un peu bizarre, je ressentais que le club comptait sur moi tout de suite, alors que je n'avais jamais encore joué à ce niveau. Lors de mon premier match contre Pau, on fait 1-1, et je fais un bon match, même si je pense que j'aurais pu faire un clean sheet. Ensuite, on a enchaîné plusieurs victoires de suite. J'avais de bonnes sensations, un bon pourcentage d'arrêts, et il y avait une sorte d'engouement autour de moi. Ça faisait un an que je n'avais pas joué et je me disais :Après, il y a ce match contre Dunkerque où on perd 3-1 à domicile. J'ai super mal digéré cette défaite, j'y ai pensé tout le week-end. Finalement, ça faisait super longtemps que je n'avais pas perdu de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com