information fournie par So Foot • 10/10/2022 à 00:15

Lucas Chevalier, héros ailé du derby Lille-Lens

Pour son premier derby du Nord en Ligue 1, Lucas Chevalier a réalisé le match parfait ou presque face à Lens (1-0). Une soirée de rêve pour un gamin de 20 ans qui a le LOSC dans la peau.

La fierté de Maignan

Le LOSC dans la peau

Il fallait le voir haranguer la tribune ouest, au bout des sept et interminables minutes du temps additionnel, puis le voir pousser ce qui s'est avéré comme étant le cri de délivrance. Dans sa tunique bleue ornée du numéro 30, Lucas Chevalier ne voit pas que son homologue Brice Samba, monté sur ce dernier coup de pied arrêté, n'est qu'à quelques mètres de lui. Pas sûr qu'il ait en tête quelconque image d'ailleurs. Tout simplement car il est sur un nuage :confiait le héros nordiste en zone mixte après la rencontre, lui qui désirait alors seulement rejoindre sa famille quelques étages plus haut. Avec le sourire d'un gamin de 20 ans que personne ne pouvait ôter.Thierry Henry, consultant pour Prime Vidéo, ne pouvait pas mieux résumer le récital offert par le portier du LOSC et chouchou de Pierre Mauroy. Les tentatives lensoises cadrées n'ont pas été légion, mais à chaque fois, Chevalier a démontré que son armure était solide. Notamment sur cette minte d'Alexis Claude-Maurice qui filait en pleine lucarne, au cœur de la seconde période, que le dernier rempart nordiste a enlevé d'une belle main opposée.Pas dans ses filets, en tout cas.Bien avant, en première période, Lucas Chevalier s'était distingué en sortant le penalty mal tiré de Florian Sotoca. À ce moment-là, le seul nordiste présent sur la pelouse ne pense qu'à une chose, ou plutôt qu'une personne : Mike Maignan.affirmait-il en marge du derby." Une victoire, un premier clean sheet cette saison. La mission est accomplie.Si une victoire dans un derby, le 107e du nom, a toujours une saveur particulière, il en avait encore davantage pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com